Глава Лобни Анна Кротова провела выездную встречу с жителями

В Лобне состоялась встреча выездной администрации с работниками одного из крупных предприятий города. Глава города Анна Кротова рассказала о ходе строительства социальных объектов и благоустройства, а также о перспективах развития города.

Главный врач Лобненской больницы Виктория Тен поделилась информацией о работе медицинских учреждений и открытии новой поликлиники. Горожане обратились с вопросами и предложениями, которые касались как повседневных проблем, так и долгосрочных проектов.

Анна Кротова подчеркнула, что выездные встречи с жителями очень удобны для сотрудников, так как они могут решать свои вопросы без лишних затрат времени. Николай Ханин, директор Совета муниципальных образований Московской области, отметил, что такие встречи помогают власти лучше понимать нужды горожан, а жители, в свою очередь, поддерживают инициативы администрации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».