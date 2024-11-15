Занятие клуба «Полезные привычки» с психологом прошло в Лобне

В Детской библиотеке Лобни состоялась встреча участников клуба «Полезные привычки». Мероприятие посвятили полезным привычкам для тела, мыслей, речи и пространства.

На занятии консультант-психолог Юлия Иванова рассказала, как порядок и чистота влияют на разные стороны жизни. Участницы обсудили, какие привычки помогут улучшить каждую из четырех сфер. Каждая из мам определила, над чем ей стоит работать в первую очередь.

«Мы стараемся лучше узнать себя, найти пути решения сложных вопросов и зарядиться положительными эмоциями», — отметила Юлия Иванова.

Напомним, что в Лобне регулярно организуют бесплатные мероприятия для горожан. В городе проходят творческие и образовательные занятия, мастер-классы, концерты и встречи, которые доступны всем желающим.

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