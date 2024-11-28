Концерт виолончелиста Артура Исанова прошел в Лобне

В Лобненской детской школе искусств состоялся сольный концерт Артура Исанова. Преподаватель школы, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных и лауреат конкурса «Общественная филармония», исполнил произведения всемирно известных композиторов.

На концерте прозвучали музыкальные шедевры Баха, Паганини, Шумана, Мендельсона, Регера, Хиндемита, Бруха и Мартину. Звуки виолончели в сопровождении фортепиано создали атмосферу утонченности и вдохновения.

Музыкальный вечер оставил незабываемые впечатления у зрителей. Гости отметили высокий профессионализм артиста и выразили надежду на новые концерты в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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