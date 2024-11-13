Новый автобусный маршрут протестировали в Лобне

В городском округе прошла проверка нового автобусного маршрута, который соединит микрорайон Восточный с железнодорожной станцией «Лобня». На тестовую поездку отправились представители администрации, госавтоинспекции и местные жители.

Маршрут пройдет через переезд и станет удобной связью для жителей города. Важной задачей теста было выбрать подходящий класс автобусов для нового маршрута. По мнению участников поездки, по пути следования не возникло никаких препятствий для автобусов среднего класса. Также было принято решение расширить угол заезда на парковку около парка «Киово».

Кроме того, рабочая группа осмотрела предполагаемые места для остановок на улицах Батарейная и Некрасова. В ближайшее время планируется тестирование кругового маршрута по микрорайону Восточный, что поможет улучшить транспортное сообщение в этой части города.

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