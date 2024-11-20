Глава Лобни проверила ремонт в школе № 5

Одним из ключевых этапов является завершение установки кровли — до конца недели планируется закрыть крышу, остаются лишь последние детали: установка парапетов и сливов.

Кроме того, активно благоустраивается прилегающая территория. Работы по асфальтированию будут завершены до конца следующей недели. В школе уже начали установку новых стеклопакетов в спортзале, а также проводят сантехнические работы — инсталляции уже установлены в некоторых санузлах. В начале следующей недели ожидается поставка плитки, которая будет уложена на втором и третьем этажах. Все работы идут в рамках президентского проекта по капремонту образовательных учреждений.

Здание школы, построенное в 1959 году, после ремонта станет более современным и комфортным для учеников и преподавателей.

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