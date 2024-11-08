Итоги недели в сфере транспорта подвели в Лобне

В Лобне прошел транспортный час, на котором обсудили изменения в работе общественного транспорта. Были подведены итоги работы транспортных компаний и рассмотрены предложения по улучшению обслуживания.

Представители местных транспортных компаний рассказали о количестве перевезенных пассажиров за неделю и решении проблем, которые возникали у жителей города. Одним из важных нововведений стало добавление дополнительного автобуса на маршрут № 9, что позволило увеличить количество рейсов на шесть и обеспечить более строгий контроль за соблюдением расписания. Внедрены меры для улучшения точности движения: сотрудники компании «Мострансавто» теперь дежурят на конечных остановках, фиксируя время подъезда автобусов. В случае опозданий информация немедленно передается диспетчеру, который может направить свободный автобус на нужный маршрут.

Также были обсуждены планы по запуску двух новых маршрутов в микрорайоне Восточный. Новый маршрут № 8 будет соединять парк Киово и станцию Лобня через улицу Батарейная, а маршрут № 8К будет круговым, обслуживающим только этот микрорайон.

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