Актеры театра из Лобни провели экскурсию для детей участников СВО

Актеры театра «Камерная сцена» из Лобни провели экскурсию-променад «Сто шагов до сцены» для юных жителей городского округа и детей участников специальной военной операции. Они побывали за кулисами и увидели реквизит для спектаклей.

Экскурсию-променад «Сто шагов до сцены» проводили Евгений Смирнов-Иваницкий, Андрей Сорока и Екатерина Нефедова. В мероприятии приняли участие подопечные автономной некоммерческой организации «Добрология». Дети зашли за кулисы, в театральную мастерскую, увидели реквизит для спектаклей и приняли участие в интерактивном уроке актерского мастерства.

Театр «Камерная сцена» основан в Лобне в 1991 году. Ежегодно он проводит Международный театральный фестиваль «Русская классика». В нем принимают участие коллективы из России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Театр располагается в доме № 31 на Букинском шоссе.

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