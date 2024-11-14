Штаб по вопросам ЖКХ провели в администрации Лобни

Глава Лобни Анна Кротова провела штаб с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Были рассмотрены вопросы отопления, канализации и уборки территории.

На совещании обсудили ситуацию с отоплением в микрорайоне Катюшки, где на котельной «Техноальянсинвеста» вышел из строя один котел. Было принято решение о подключении нового оборудования. Также поступила информация о засоре канализации на улице Центральная. На место выехала аварийная бригада водоканала, и проблема была оперативно локализована.

Однако произошла поломка: сорвало задвижку, из-за чего для откачки было установлено три насоса и две помпы. Работы по замене задвижки продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья, обновят 185 километров теплосетей. Для этого реализуют государственные, областные, инвестиционные проекты. Для улучшения системы ЖКХ запланировали 170 мероприятий в этом году.

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