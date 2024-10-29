Более 11 семей из Лобни приняли участие в квест-игре

Увлекательное мероприятие для школьников и их родителей провели в средней школе № 7 в Лобне. В игровом квесте «Я и моя семья» участвовали 11 команд из разных учебных заведений города.

Для семейных команд подготовили множество интересных испытаний, которые поджидали их на станциях игры. Папы, мамы и их дети должны были показать умение действовать слаженно и быстро, принимать оперативные решения, проявить творческие способности, смекалку, ловкость и эрудицию.

Все участники квеста успешно справились с заданиями, но лучше всех это удалось команде лицея «Музыкальная семейка». Семьи из средней школы № 8 и лицея также вошли в тройку призеров.

Целью игры, организованной в рамках Года семьи, было укрепление семейных отношений и развитие навыков взаимодействия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».