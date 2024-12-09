Новогодний бал для детей с ОВЗ прошел в Лобне

В Лобне состоялся инклюзивный новогодний бал для детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник, который прошел в Доме культуры «Чайка», собрал 70 участников и стал ярким событием для детей и их семей.

На мероприятии работали аниматоры, которые проводили мастер-классы и делали аквагрим. Главными героями праздника стали Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравляли всех с наступающим Новым годом. Также прошел парад колясок, в котором принимали участие дети, передвигающиеся на колясках, что стало ярким моментом праздника.

Такой праздник стал неотъемлемой частью работы по развитию инклюзивных инициатив в Лобне. Это событие было организовано в рамках системной работы муниципалитета, который активно развивает проекты для детей с особыми потребностями. Одним из таких проектов является «Мини-футбол с особенными детьми», а также работает некоммерческая организация «Добрология», помогавшая в организации этого мероприятия.

Городской округ Лобня продолжает развивать инклюзивные инициативы, создавая условия для равных возможностей и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья.

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