Два рейда по борьбе с нелегальным транспортом прошли в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова рассказала о текущем состоянии транспорта в городе. На совещании обсудили результаты работы общественного транспорта, а также подготовку к строительству нового конкорса на станции Московского центрального диаметра.

За прошедшую неделю компания «Мострансавто» выполнила почти все рейсы, их количество составило 97,8%. В то же время пассажиры обратились с 52 жалобами. Общественный транспорт компании «Северный тракт» тоже показал хорошие результаты — 809 рейсов с регулярностью 98%. Жалоб на их работу не поступало. Важным моментом совещания стала критика состояния общественного транспорта. В частности, отмечено, что автобусы грязные. В ответ на это в МАП № 9 установлена новая мойка.

Кроме того, Анна Кротова поделилась новостью о строительстве нового конкорса на станции МЦД. Для этого предстоит снести пост электрической централизации РЖД. На данный момент идут работы по отключению здания от электрических сетей, после чего начнется его демонтаж.

Также в Лобне продолжают бороться с нелегальными такси. На прошлой неделе было проведено два рейда, в результате которых семь автомобилей были отправлены на штрафстоянку.

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