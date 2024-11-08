Лекции о водоемах, флоре и фауне Подмосковья прошли для школьников в Лобне

Занятия по краеведению и истории провели в Луговской школе. Ученики узнали много интересных фактов о Москве-реке и водных объектах городского округа.

Лектор библиотечной системы рассказал ребятам, какие интересные для посещения места, речные вокзалы и гидроэлектростанции расположены вдоль Москва-реки. Школьники узнали о характерной для региона флоре и фауне, а также о плотинах, шлюзах и мостах.

Темой другой лекции стали была водоемы Лобни. Ребятам рассказали о водных объектах, расположенных на городской территории, их обитателях и истории.

Еще одна лекция была посвящена Дню освобождения узников концентрационных лагерей и недопустимости рабства и геноцида в современном мире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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