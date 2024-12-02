Первенство по художественной гимнастике прошло в Лобне

В Лобне состоялось первенство по художественной гимнастике. Мероприятие прошло под руководством чемпионки Дарьи Кондаковой.

За два года работы школы ученицы достигли отличных результатов: они изучили художественную гимнастику, выполнили разряды и успешно участвовали в турнирах. Тренер отметила, что гордится успехами своих воспитанниц.

Судьей на соревнованиях была Наталия Липковская, заслуженный мастер спорта и чемпионка мира и Европы. Участники получили грамоты и подарки, а зрители активно поддерживали спортсменок.

В Лобне активно развивают спорт. Здесь работают 18 спортивных секций, и участники этих секций часто показывают отличные результаты на турнирах.

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