Спортивные соревнования юнармейцев прошли в школе № 6 в Лобне

В средней образовательной школе № 6 городского округа Лобня состоялись военно-спортивные игры «Рубеж». Школьники успешно справились с непростыми испытаниями, которые приготовили для них организаторы.

На соревнования приехали команды из Твери и деревни Алабино, расположенной в Подмосковье. Участники соревнований продемонстрировали строевую подготовку и умение оказывать первую медицинскую помощь.

Ребята сразились в лазертаге — командной военно-тактической игре нового поколения с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания.

Будущим защитникам Отечества также нужно было показать свои туристические навыки — умение ориентироваться, разжигать костер и преодолевать полосу препятствий.

Благодаря хорошей физической подготовке и командному духу юные спортсмены смогли преодолеть все трудности и показать отличные результаты.

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