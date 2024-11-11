Творческие мастер-классы для детей прошли в Лобне
В центре досуга «Восточный» и в парках Лобни прошли мастер-классы для детей. Юные участники научились создавать открытки и поделки на осенние темы.
На мастер-классе «Осеннее вдохновение» ребята создавали открытки с авторским дизайном. Они подбирали осенний фон, декорировали композиции страницами из старых книг и добавляли наклейки, марки, а также красочные скотчи. Завершающим штрихом стал оттиск сургучной печати, который придал открытке уникальный стиль.
Кроме того, прошел мастер-класс «Птичка певчая», где дети узнали о жизни синиц и изготовили фигурки этих птиц из воздушного пластилина. Ребята с большим интересом слушали.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».