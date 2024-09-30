В Лобне прошли соревнования для детей с ОВЗ

Традиционные веселые старты состоялись для детей с ограниченными возможностями здоровья в лицее в Лобне. Ребятам приготовили задания, в которых нужно было показать не только свои физические возможности, но и командный дух.

Проводить соревнования помогали активисты из движения «Волонтеры Подмосковья». Они также обеспечили безопасность юных участников.

Организаторы веселых стартов рассказали, что такие соревнования устраивают, чтобы приобщить детей с ограничениями по здоровью к активному образу жизни и дать им возможность раскрыть свои способности, выработать уверенность в своих силах.

Работа по развитию инклюзивных инициатив ведется в Лобне регулярно. В городском округе работает волонтерская организация помощи семьям с особенными детьми «Добрология» и

реализуется проект по мини-футболу для спортсменов с ОВЗ.

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