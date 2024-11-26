Школьники в Лобне сконструировали зонд для космических исследований

В Лобне прошел первый этап проекта «Инженерные соревнования» от АНО «Думай и делай». Турнир собрал 116 участников из 29 команд, которые представили свои инженерные решения.

Соревнования прошли в инженерно-техническом лицее «Авиатика». В этом году количество участников стало рекордным. В рамках состязаний школьники должны были выполнить сложное техническое задание — построить космический зонд из подручных материалов, который сможет работать в разных условиях.

В категории «Младшие школьники» победу одержала команда «Фиксеры» из лицея, второе место досталось «Высоте» из Федоскино, а третье место заняли «Девчонки double two» из школы № 9. Среди старших школьников первое место заняла команда «Ньютон» из школы № 7, второе — «Next» из лицея, а третье — команда «Имбаланс», также из лицея.

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