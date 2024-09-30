Около 100 спортсменов приняли участие в тренировке по тхэквондо в Лобне
Традиционная спарринг-тренировка по тхэквондо состоялась в зале «Центр-Восток» в Лобне. В ней участвовали 10 тренеров и около ста спортсменов из разных городов.
Соревнования проходили в дружеской и конкурентной атмосфере. Заслуженный мастер спорта России Мария Коняхина организовала электронное судейство. Бойцы смогли не только показать свое мастерство, но и обменяться опытом с другими участниками.
Развитию спорта в городком округе уделяется повышенное внимание. В городе строится новый
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, развивается спортивная инфраструктура и открыты 18 бюджетных секций для занятий спортом.
Напомним, уже 11 лет в Московской области работает программа «Наше Подмосковье» при содействии губернатора Андрея Воробьева и правительства региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».