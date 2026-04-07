В Лобне прошла премьера фильма, полностью снятого детской киностудией

В городе Лобня во Дворце культуры «Чайка» состоялась премьера полнометражного фильма «Маленькая перемена». Это комедия, состоящая из девяти новелл о жизни обычной школы. Фильм полностью придуман и снят в Лобне детской киностудией MOROZ&KO.

Режиссер-постановщик — Андрей Морозов. В главных ролях — российские актеры Андрей Лебедев и Анна Сердюкова, а также юные жители Лобни — школьники.

Как рассказал режиссер, автор сценария и продюсер Андрей Морозов, съемки проходили в школе №10 в микрорайоне Катюшки. В работе участвовали профессиональный оператор и техника, а помогать детям пригласили взрослых актеров.

Морозов отметил, что сейчас почти нет детского кино, особенно комедийного. Фильм рассчитан на аудиторию 12+. Картина получила удостоверение Министерства культуры, что позволяет организовать прокат.

Съемочный процесс занял два года. В создании фильма участвовали не только юные актеры, но и студийцы в качестве ассистентов режиссера, костюмеров, реквизиторов — они осваивали все этапы кинопроизводства.