Автоинспекторы в Лобне провели акцию «Пропусти пешехода»

Мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма состоялось в Лобне. Сотрудники ГИБДД провели для жителей акцию под названием «Пропусти пешехода».

Инспекторы вышли на нерегулируемые пешеходные переходы города. Они напоминали жителям, как нужно правильно преодолевать проезжую часть, а также подарили брошюры, в которых разъясняются основы безопасного поведения на дорогах.

Особого внимания удостоились горожане, управляющие электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Работники Госавтоинспекции объяснили им, что при переходе через дорогу нужно спешиваться и соблюдать правила дорожного движения.

Жителям Лобни также напомнили, зачем нужно носить на одежде световозвращающие элементы, особенно там, где водителям трудно заметить приближающегося пешехода.

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