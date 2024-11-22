Урок правовой грамотности для студентов провели в Лобне

В Лобне старший инспектор полиции Татьяна Попова и член Общественного совета Виктор Савостин провели встречу с учащимися колледжа «Подмосковье». Во время урока ребятам рассказали о правовых последствиях противоправных действий, таких как административная и уголовная ответственность.

Также внимание было уделено вреду алкоголя, наркотиков и табака для здоровья. Молодежь призвали вести здоровый образ жизни.

В завершение встречи студентам напомнили о важности безопасности в интернете. Им рассказали, как не попасть в сомнительные группы и не раскрывать личные данные незнакомцам.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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