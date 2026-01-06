В Лобне прошел новогодний хит-парад молодежных объединений

На сцене выступили молодежная театральная студия, музыкальное сообщество «Квартирник», активисты «Молодой Гвардии Единой России», участники «Движения Первых» и талантливые вокалисты. Для зрителей организовали не только концертную программу с песнями и танцами, но и веселые викторины, конкурсы и дискотеку.

Организаторы поблагодарили коллективы за креативные номера, а гостей — за отличное настроение, царившее на мероприятии.