Патриотический конкурс прошел для школьников в Лобне

Для конкурса, в котором участвовали 48 учеников школ городского округа, выбрали тему «Герои нашей школы». Отряды юнармейцев представили посвященные героям Великой Отечественной войны боевые листки.

Один из проектов учеников рассказал о подвиге комиссара Ивана Агапова. В 1941 году гитлеровские солдаты заняли будку у Лобненского железнодорожного переезда рядом с путями, по которым ходили два бронепоезда. Чтобы не допустить минирования рельсов бойцы, возглавляемые Иваном Агаповым, уничтожили врагов, но и сами погибли. Герои похоронены в братской могиле за Киово-Спасским храмом. Школьники рассказали своим товарищам и о других героических поступках советских солдат и офицеров.

Лучшие боевые листки будут выбраны в ближайшее время, после чего пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса.

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