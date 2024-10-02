Городской этап чемпионата по игре «Мое Подмосковье» прошел в Лобне

Муниципальный этап Московского областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье» провели в Лобне. В нем состязались команды из разных учебных заведений округа.

Соревнования принимала средняя образовательная школа № 3. Участники показали свой в кругозор в разных областях — экономике, культуре, природоведении, урбанистике, а также продемонстрировали знание праздничных дат и народных промыслов.

Третье место по итогам чемпионата заняла команда школы № 6, вторыми были воспитанники 3-й школы. А победителем соревнования стала сборная школы № 10. Теперь ребята получили право представлять городской округ на региональном этапе чемпионата, который стартует в подмосковном музее «Новый Иерусалим» 8 октября.

Настольную игру «Мое Подмосковье» выпустила в год своего 30-летия Московская областная дума. Чемпионат помогает в интерактивной форме узнать историю и культурные особенности региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».