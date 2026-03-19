В Лобне прошел финал соревнований «Школьной лиги»

В городе Лобня, в Дворце спорта, завершился финальный этап соревнований «Школьная лига». В решающих матчах встретились сильнейшие команды образовательных учреждений, прошедшие отборочный этап.

Юные спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и командный дух. Турнир объединил учеников, учителей и болельщиков, которые активно поддерживали участников.

В финальный день турнира встретились сборные школ № 3, 4, 6, 8, 9 и инженерно-технологического лицея «Авиатика». Программа соревнований включала волейбол среди девушек и юношей, футзал, а также баскетбол в формате 3×3.

Учитель физической культуры лицея «Авиатика» Роман Чуканов рассказал, что его команда приняла участие в трех дисциплинах: «Сегодня в финале наша команда участвовала в волейболе, баскетболе и футзале. В волейболе играли с принципиальным соперником — школой № 9, счет 2:0 в нашу пользу».

Соревнования прошли при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Лобня. Победители и призеры финального этапа будут награждены кубками и дипломами Школьной лиги.