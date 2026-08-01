В Лобне пройдут выборы в Государственную думу, Московскую областную думу и местный Совет депутатов

С 18 по 20 сентября в городском округе Лобня состоятся выборы трех уровней: в Государственную думу РФ, Московскую областную думу и местный Совет депутатов.

По словам председателя Территориальной избирательной комиссии Лобни Марии Хортовой, в округе откроется 35 избирательных участков. Жители смогут проголосовать тремя способами: на избирательном участке, дистанционно или на дому.

Для голосования на дому нужно обратиться на свой избирательный участок за десять дней до начала выборов. Члены участковой избирательной комиссии придут к избирателю домой. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление на портале «Госуслуги» с 3 августа по 14 сентября.

С 20 августа начнется активное информирование населения о предстоящих выборах. Члены участковых избирательных комиссий будут поквартирно обходить жителей, рассказывать им о сроках и процедуре выборов, зарегистрированных кандидатах и отвечать на вопросы.

Информацию о выборах уже можно найти на сайтах Центральной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Московской области и администрации городского округа Лобня.