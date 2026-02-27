В Лобне пройдут соревнования по спортивным бальным танцам

С 26 февраля по 1 марта в Дворце спорта «Лобня» пройдет Чемпионат и Первенство по спортивным бальным танцам. Около девятисот пар из Центрального федерального округа и Москвы в течение четырех дней будут демонстрировать свое мастерство.

По традиции подобные соревнования посвящают литературному, музыкальному произведению или композитору. В этом году выбор пал на оперу «Каменный гость». В перерывах между выступлениями будет звучать музыка Даргомыжского.

В первый день участников ждет отборочный тур и состязания в двоеборье. Каждая пара должна показать танцы из латиноамериканской и европейской программ. Соревнуются участники от 12 лет и взрослые.

«Победа в этих соревнованиях даст спортсменам возможность представить свой город на Чемпионате и Первенстве России, которые состоятся в конце марта в Москве», — рассказал вице-президент Союза танцевального спорта Московской области Андрей Просвирнин.

Судьи будут оценивать спортсменов по четырем критериям: техника исполнения, музыкальность, партнерство и хореография танца-презентации. В итоге определят победителей в двоеборье, европейской и латиноамериканской программах.