Встречу с психологом организуют в Лобне для семей участников СВО 14 октября

Участников специальной военной операции и их родных приглашают на встречу с психологом Татьяной Янченко. Мероприятие состоится в центральной библиотеке города.

Все желающие смогут задать вопросы специалисту, обсудить адаптацию в социуме, узнают, как побороть вспышки агрессии, повышенную тревогу, страхи и депрессию. Врач покажет различные техники дыхания, которые применяются для достижения душевного равновесия.

Вход на занятие свободный. Начало мероприятия в 18:00 по адресу: улица Чехова, дом 5.

В Лобне продолжает работу по сбору гуманитарной помощи Центр поддержки участников СВО и их семей, расположенный по адресу: улица Мирная, 13, корпус 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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