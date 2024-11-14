Осенний фестиваль пройдет в Центральном парке Лобни 16 ноября

В Центральном парке городского округа Лобня пройдет фестиваль «Дары осени». Гостям предложат участие в трех интересных конкурсах: поделка из осенних материалов, блюдо из даров осени и наряд с осенними мотивами.

Участников ждут памятные дипломы, а также специальные призы для самых креативных и талантливых. Это прекрасная возможность не только продемонстрировать свои умения, но и ощутить атмосферу осеннего праздника.

Кроме того, в этот день состоится забег проекта «Пять верст», где каждый сможет проверить свои силы на небольшой дистанции. В павильоне парка в дневное время будет работать выставка работ членов Союза пенсионеров. Вечером гостей ожидает ретро-дискотека «Молоды душою», которая станет отличным завершением дня для всех любителей танцев и музыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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