Бал-маскарад для детей с ОВЗ пройдет в Лобне 8 декабря

В городском округе Лобня состоится инклюзивный бал-маскарад для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Гостей ждут танцы, игры и встреча со сказочными героями.

Организаторы приглашают ребят в карнавальных костюмах и удобной обуви. В программе праздника — интерактивные развлечения с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также яркий парад колясок. Каждая семья сможет не только увидеть уникальные дизайнерские идеи, но и принять участие в конкурсе.

Бал-маскарад пройдет 8 декабря в 12:00 в ДК «Чайка» по адресу: Лобня, улица Дружбы, дом 3.

Вход свободный, приходить могут все без ограничений по возрасту.

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