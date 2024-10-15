Волонтеры Лобни отправили бойцам СВО более 32 тонн гумпомощи в 2024 году

Акция «Доброе дело» продолжается в Лобне. В ее рамках активные жители города с начала 2024 года собрали уже более 32 тонн гуманитарного груза.

В Лобне в настоящее время проживают 257 семей участников специальной военной операции. Всем им оказывается необходимая помощь властям города и волонтерскими организациями. Для детей военным еженедельно устраиваются познавательные и развлекательные мероприятия.

Акция «Доброе дело» также организована для поддержки бойцов СВО. Волонтеры приглашают всех неравнодушных жителей города присоединиться к ней. Необходимые вещи для фронта можно принести в Центр поддержки участников СВО и членов их семей 18 октября с 10:00 до 20:00. Вся собранная помощь будет передана в зону проведения СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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