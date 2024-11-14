Мастер-класс по открыткам ко Дню матери проведут в Лобне

Юных жителей Лобни приглашают на мастер-класс по созданию трехмерной открытки в подарок маме. Занятие пройдет в Доме культуры Луговая и будет посвящено Дню матери.

Дети смогут научиться делать открытку «Букет для любимой мамы» под руководством опытного мастера Ирины Марковой. Мастер-класс состоится 20 ноября в 16:30 в фойе Дома культуры «Луговая».

Для участия требуется предварительная запись, которая будет открыта до девятнадцатого ноября.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают детям развивать свои творческие способности, а также прививают любовь к семейным ценностям, делая праздник мам особенным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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