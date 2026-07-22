В Лобне продолжают благоустраивать сквер в микрорайоне Депо

В микрорайоне Депо города Лобня продолжаются работы по благоустройству сквера. Начальник участка Рамин Абдуллаев рассказал, что сейчас рабочие укладывают плитку на пешеходных дорожках.

Для основных зон используют тротуарную плитку, а для подходов к детской и спортивной площадкам — пошаговые элементы. Края площадок отсыпят белым щебнем.

Абдуллаев добавил, что в сквере уже установили качели и ограждение баскетбольной площадки размером 12 на 12 метров. Скоро начнут устанавливать опоры освещения, кабели уже проложены.

Завершается подготовка основания под асфальтирование парковочной зоны — бордюры установлены, выполнена отсыпка щебнем. В сквере также поставили перголы и скамейки. На объекте работают люди и техника, включая экскаватор и каток для укладки асфальта.