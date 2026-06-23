В Лобне продолжается V Международный конгресс по селекции

В Федеральном научном центре кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса в Лобне идет V Международный конгресс. На площади перед институтом организована выставка сельхозтехники, используемой для селекционной работы.

Агроном Андрей Смола рассказал, что среди экспонатов выставки — зерноуборочный комбайн «Нова» для уборки семян многолетних трав и рапса, тракторы МТЗ разных моделей, а также плуги, культиваторы, грабли, опрыскиватели и пресс для заготовки сена. По словам Смолы, это традиционная выставка, которая с каждым годом становится масштабнее.

Особый интерес у посетителей вызывает селекционный комбайн. Он уникален для России и используется на полях института.

На конгресс приехали делегации из Китая, Башкирии, Калининграда, Воронежа, Брянска. Среди участников — академики и члены-корреспонденты Российской академии наук. Обсуждают в основном тему семеноводства, в частности, элитные и суперэлитные семена. Ученые уже обменялись опытом, в том числе по вопросам выращивания рапса.