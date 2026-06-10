В Лобне продолжается строительство нового детского сада

В микрорайоне Восточный города Лобня продолжается активное строительство детского сада, рассчитанного на 200 мест. На текущий момент на площадке работают 26 человек и задействованы три единицы техники.

Строители уже установили арматурный каркас и теперь занимаются сборкой временной конструкции под перекрытия первого этажа. Часть перекрытий уже залита бетоном.

Окончание всех работ запланировано на первый квартал 2027 года. По словам начальника участка Александра Шеина, к зиме планируется полностью закрыть контур здания: будут установлены каркас, наружные стены, окна, двери и кровля.

Изначально к зданию детского сада планировалось сделать пристройку на 80 мест. Однако в мае прошлого года после консультации со специалистами было принято решение полностью снести старое здание из-за ненадлежащего состояния подвального помещения и инженерных коммуникаций. На его месте появится современный детский сад с отдельным спортивным залом, новым пищеблоком и всем необходимым для детей.