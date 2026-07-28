В Лобне продолжается строительство нового детского сада

Уже залита часть крыши бетоном, и планируется укладка трех слоев мягкой кровли. Готова часть перекрытий второго этажа, а на другой части заливают контур подъемной шахты. С помощью подъемника детям будут доставлять горячую еду в группы.

Начальник участка Александр Шеин рассказал, что на первом этаже начали укладывать наружные кирпичные стены, параллельно готовят поверхности под малярные работы. Специалисты планируют к зиме полностью закрыть контур здания: будут готовы каркас, наружные стены, окна, двери и кровля.

На площадке работают около тридцати человек и четыре единицы техники. Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года. Изначально к зданию детского сада планировалось сделать пристройку на 80 мест, но в мае прошлого года было принято решение полностью снести старое здание из-за ненадлежащего состояния подвального помещения и инженерных коммуникаций. На его месте появится современный детский сад с отдельным спортивным залом, новым пищеблоком и всем необходимым для детей.