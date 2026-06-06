В Лобне продолжается реставрация Спасского храма

В городе Лобня продолжаются работы по реставрации Спасского храма. Специалисты уже работают на двух этажах здания, демонтируя старые конструкции и подготавливая поверхности для обновления.

На данный момент на площадке задействовано 11 человек. Строители сняли старый пол на втором этаже, чтобы обустроить новый «пирог». Светильник на этом этаже закрыли пленкой — его скоро снимут для дальнейшей реставрации. Часть стен на лестничном пролете также закрыта, чтобы не повредить изображения святых.

Начальник технического отдела Виктор Кузнецов рассказал, что на одной из стен лестничного пролета обнаружен контур неизвестного изображения. Работы на этом участке приостановлены до прибытия экспертов, которые проведут анализ и определят возраст картины.

Все фрески в храме будут отреставрированы мастерами, которые расписывали храм в 1976 году. Восстановление исторического облика коснется и окон: пластиковые рамы заменят на новые из лиственницы. На первом этаже продолжаются работы по усилению фундамента — в помещении бурят скважины для установки современных укрепляющих гильз с пластиковым корпусом.

С внешней стороны здания специалисты также проводят необходимые работы. Они оценят состояние фундамента и начнут вычинку — точечную замену старых, разрушившихся кирпичей на новые. То же самое сделают и на некоторых участках стен. Продолжается установка строительных лесов, чтобы добраться до куполов и крестов, которые планируется демонтировать для реставрации и золочения в мастерской.

Реставрировать старейший храм Лобни начали в прошлом году. В ходе работ храму вернут его исторический облик как внутри, так и снаружи. Завершение реставрации запланировано на третий квартал 2028 года.