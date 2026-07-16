В Лобне продолжается реставрация Спасского храма

В микрорайоне Восточный города Лобня продолжаются работы по реставрации Спасского храма. Строители завершили укрепление фундамента на первом этаже и приступили к прокладке инженерных сетей.

Настоятель храма, протоиерей Михаил Трутнев, сообщил, что в одной из арок под существующей росписью обнаружили еще один слой с фрагментами предыдущей росписи. Однако найденное изображение относится к началу 90-х годов и не несет исторической ценности.

Когда художники приступят к реставрации изображений на стенах, вся роспись будет согласовываться с фресками в старой части храма. Реставрация изображений запланирована после окончания всех пыльных работ.

На втором этаже демонтируют короба для прокладки инженерных сетей. Эта работа проводится в старой, исторической части здания, где необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить структуру здания.

Снаружи продолжают собирать леса, которые уже достигли вершины шпиля. Также идет укрепление внешней стороны фундамента и точечная замена старых кирпичей.

Реставрировать старейший храм Лобни начали в прошлом году. В ходе работы храму вернут его исторический облик как внутри, так и снаружи. Реставрация завершится в третьем квартале 2028 года.

Каменный храм был построен в селе Киово в 1769 году по инициативе графа Ивана Воронцова. Архитектором проекта стал Карл Бланк — выдающийся московский зодчий.