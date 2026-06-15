В Лобне продолжается реконструкция общежития под гостиницу

В городе Лобня на улице 40 лет Октября, д. 1 начался новый этап отделочных работ в здании бывшего общежития, которое реконструируют под гостиницу. Директор по строительству Вреж Погосян сообщил, что внутри полностью завершены электромонтажные работы и монтаж системы пожарной безопасности, закончена гидроизоляция санузлов и установка перегородок.

Сейчас рабочие укладывают керамогранит, а после этого приступят к чистовой отделке: покраске стен, укладке ковролина, монтажу дверей и сантехники. На объект уже привезли лифты китайского производства с отделкой под бронзу, зеркалами и музыкальным сопровождением. Монтажники готовят схемы для установки подъемников.

Собственная котельная уже смонтирована, ожидается пуск газа. Фасад здания находится на стадии согласования с администрацией города. Общая строительная готовность объекта составляет около 80%.

Здание и участок были переданы в аренду коммерческой организации на льготных условиях в рамках программы имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства. После завершения работ в городе появится новый гостиничный комплекс с номерами разного класса. На первом этаже откроют лофт-пространство с рестораном, баром и верандой. Проект финансируется частными инвестициями, что не создает нагрузки на бюджет города.