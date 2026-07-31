В Лобне продолжается капремонт фасада многоквартирного дома

Руководитель проекта Андрей Уваров сообщил, что на объекте уже полностью смонтирована система утепления — двухслойная теплоизоляция общей толщиной 150 миллиметров. Сейчас строители ведут облицовку фасада керамогранитными плитами и ремонт ограждений балконов. На объекте задействовано семь человек.

Цветовое решение фасада будет выполнено в коричневом и бежевом тонах. По словам Уварова, работы близки к завершению. Ранее в доме уже заменили газовые трубы, вынеся их на внешнюю стену.

Местный житель Владимир, проживающий в доме более десяти лет, отметил, что работы идут поэтапно. «Замечательно, что обновляют фасад, а новая дверь на входе просто радует глаз!», — поделился он.

Аналогичные работы по капремонту фасадов уже завершены на соседних домах №15 и №28 корпус 3 на Букинском шоссе, а также на улице Научный городок (дома №2 и №6). В ближайших планах подрядчика — ремонт кровли на домах по адресам Зеленая, 1 и 9-й квартал, 12, а также на улице Чехова.