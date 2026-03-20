Школу № 2 в Лобне капитально отремонтируют к сентябрю

На улице Фестивальная в городе Лобня продолжается капитальный ремонт здания школы №2. По сообщению пресс-службы министерства стройкомплекса Подмосковья, работы выполнены уже на 40%.

Ремонт школы проводится в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. «На площадке 60 рабочих. Строители ведут отделочные и общестроительные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, выполняют монтаж инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.

Здание школы было построено в 1978 году и нуждалось в капитальном ремонте. В ходе работ планируется отремонтировать кровлю, утеплить и обновить фасад и входную группу, заменить системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Также будут проведены внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Переделки коснутся и территории учреждения. Площадь школы составляет 6451,7 кв. м.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.