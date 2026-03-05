Школу № 3 в Лобне капитально отремонтируют к сентябрю

В городском округе Лобня на улице Мирная, 24а, продолжается капитальный ремонт школы № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, стройготовность объекта достигла 45%.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Они выполняются в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте работают 55 человек, 2 единицы техники», — сообщила пресс-служба ведомства. Строители завершают демонтажные работы, занимаются отделкой и общестроительными работами. Параллельно ведется ремонт кровли и фасада, осуществляется монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь объекта составляет 4446,5 квадратных метров. В здании планируется отремонтировать кровлю, утеплить и обновить фасад и входную группу. Также будет произведена замена систем отопления, вентиляции, канализации, сантехнического оборудования, окон и дверей. Помимо этого, предусмотрены внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Переделка затронет и территорию учреждения.

Открытие обновленного здания школы запланировано на 1 сентября 2026 года.