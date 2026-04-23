В Лобне продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов

В городе Лобня, на Букинском шоссе, дом 28 корпус 3, продолжается капитальный ремонт фасада многоквартирного дома. Фасадчик Евгений Рубан сообщил, что два слоя утеплителя общей толщиной 15 сантиметров уже установлены полностью.

Сейчас рабочие занимаются установкой обрамления окон — откосов, на это уйдет около недели. Также уже заменены входные двери в подъездах. После завершения работы с откосами специалисты приступят к монтажу керамогранитных плит.

Цветовая гамма фасада будет включать коричневый цоколь и основную поверхность цвета капучино. На объекте задействовано 12 человек. Евгений Рубан отметил, что утепление дома позволит жителям экономить на отоплении за счет снижения теплопотерь.

Аналогичные работы в рамках капитального ремонта ведутся также на домах №2 и №15 на Букинском шоссе.