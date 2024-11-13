Тротуары и детские площадки обновят в Лобне
В городском округе Лобня продолжают улучшать общественные территории. Новые тротуары, обновленные площадки и очищенные насосные станции — все это делает город комфортнее.
В городе завершили укладку асфальта на трех пешеходных маршрутах: вдоль Дворца спорта на улице Ленина и на двух тропах на улице Заречной, возле домов девятнадцать и двадцать. В работе остаются еще три тротуара — на улице Силикатной в микрорайоне Луговая, улице Тридцать пятой Бригады и на Букинском шоссе.
На насосной станции «Мортон» завершили масштабную очистку, а на улице Туголукова провели опиловку деревьев. Также отремонтировали четырнадцать малых архитектурных форм на детских площадках, и на тринадцати из них установили новые качели. Кроме того, идет модернизация станции обезжелезивания, которая снабжает водой микрорайон Луговая.
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