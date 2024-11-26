Автоиспенкторы в Лобне напомнили правила перевозки детей

В Лобне продолжается профилактическая акция «Маленький пассажир — большая ответственность!» В минувшие выходные Госавтоинспекция провела проверки на дорогах, направленные на соблюдение правил перевозки детей.

В рамках акции сотрудники ГИБДД проверили более 110 автомобилей в остановочном коридоре. В результате было выявлено три нарушения правил перевозки детей. Такие мероприятия проводятся для того, чтобы напомнить водителям о важности соблюдения норм безопасности и предотвращения случаев, когда дети оказываются в опасности в транспортных средствах.

Главная цель акции — снижение числа травм и гибели детей в дорожно-транспортных происшествиях. Госавтоинспекция напоминает водителям, что безопасность ребенка должна быть приоритетом даже в самых коротких поездках. Правильное использование детских кресел и ремней безопасности может спасти жизнь.

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