Строительство Северного обхода Лобни завершится к концу 2024 года

Основные работы по строительству Северного обхода планируется завершить до конца текущего года. Съезд с Рогачевского на Краснополянское шоссе уже открыт досрочно.

Специалисты приступили к укладке асфальта на путепроводе через Краснополянское и Рогачевское шоссе. В это же время на участке Краснополянского шоссе перекладывают коммуникации, устанавливают освещение и пешеходную зону.

Также продолжается строительство продолжения Северного обхода — подъезда к улице Гагарина, где выполняется благоустройство газопровода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается развитие транспортной инфраструктуры. Будет построено 53 дорожных объекта, 23 из которых — федерального значения. По словам глава Московской области, 35 объектов сдадут до конца 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».