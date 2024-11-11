Обновленный мемориал «Вечный огонь» открыли в Лобне

В микрорайоне Красная Поляна в Лобне завершилась реконструкция мемориального комплекса «Вечный огонь». Торжественное открытие состоялось с участием жителей и представителей администрации.

В ходе обновления комплекса строители уложили новую плитку, обустроили место захоронения и установили освещение. В октябре здесь высадили более четырехсот луковиц тюльпанов, а весной планируется добавить еще цветов, чтобы создать особую атмосферу. Комплекс посвящен 1320 воинам, павшим в 1941 году на Лобненском рубеже, где их мужество остановило наступление фашистских войск.

Настоятель Спасского храма, протоиерей Михаил Трутнев, провел литию по погибшим. Участники церемонии почтили память воинов минутой молчания и возложили к мемориалу красные гвоздики — символ памяти и благодарности за Великую Победу.

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