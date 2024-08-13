Более 20 детских площадок отремонтировали в Лобне с начала лета

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Управляющие компании в Лобне отремонтировали 23 игровые площадки. Работы ведутся по заявкам жителей.

Сейчас работы по модернизации детских площадок ведутся на улицах Калинина и Чайковского. Там уже уложили асфальт и бортовой камень, вскоре рабочие приступят к укладке резинового покрытия и установке игровых элементов, лавочек и урн.

Отметим, что кроме ремонта, специалисты управляющих компаний занимаются устранением вандальных надписей. С начала лета эти работы провели на 31 площадке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

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