Занятие с психологом пройдет в женском клубе в Лобне 9 декабря

В Лобне начнет работу женский клуб «Ой, мамочки». Здесь смогут научиться улучшать общение в семье и проводить время с детьми с пользой и удовольствием.

Женский клуб «Ой, мамочки» начнет свою работу в доме культуры «Красная поляна». Первое собрание клуба состоится 9 декабря и пройдет под руководством психолога-консультанта и многодетной мамы Юлии Ивановой. Она уже проводила подобные встречи в Центральной библиотеке Лобни, и теперь с удовольствием продолжит помогать женщинам города.

В программе встречи — теоретические занятия и практические тренинги, направленные на улучшение общения с детьми и членами семьи. Участницы смогут поучаствовать в психологических играх, а также научатся давать конструктивную критику и выражать похвалу. Важно, что занятия будут полезны для всех желающих, независимо от возраста или семейного положения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».