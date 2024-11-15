Новый сезон инженерных соревнований начнется в Лобне 23 ноября

В Лобне стартуют инженерные соревнования «Думай и Делай». Мероприятие пройдет на базе инженерно-технического лицея «Авиатика», где участники будут решать сложные задачи и показывать свои инженерные способности.

Соревнования станут отличной возможностью для учащихся продемонстрировать свои навыки в разных областях инженерии. Участники соберутся в командах, чтобы вместе работать над проектами и искать нестандартные решения. Эти соревнования помогут школьникам развить креативное мышление и технические умения, которые пригодятся в будущей профессиональной деятельности.

Инженерно-технический лицей «Авиатика», открытый в Лобне в этом году, уже стал популярным среди школьников. Здесь учат не только основам техники, но и развивают навыки работы в команде, творчества и решения реальных задач. Лицей принимает более двух тысяч учеников, активно внедряет инновационные методы обучения и сотрудничает с крупными университетами России. Это создает дополнительные возможности для детей, которые хотят связать свою карьеру с техническими профессиями.

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